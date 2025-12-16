Парень уже успел попробовать украинский борщ.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогерша Маша Полякова, привезла мужа-американца Эдена Пассарелли в Киев и показала его первую реакцию.

В своем Instagram инфлюенсер опубликовала несколько видео из столицы.

"Эден, добро пожаловать в Украину! Мы доехали, и это было непросто", - призналась Маша на одном из роликов, который, судя по всему, был снят на киевском вокзале.

На другом видео парень признался, что именно произвело на него самое большое впечатление во время его первого визита в Украину.

"Магазины здесь гораздо лучше, чем у нас в США. Я ошеломлен", - отметил парень.

Также Маша показала, что Эден уже побывал в бане и попробовал украинский борщ, который ему "очень понравился".

Напомним, накануне Маша Полякова объявила о визите в Украину с мужем-иностранцем. Анонсировалось, что Эден Пассарелли впервые увидит родину жены и наконец познакомится с ее родителями.

Как известно, 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж в июле текущего года.

