Военный отметил, что с наступлением холодов, работа украинских дронов по оккупантам стала более эффективной.

Заявления России о захвате города Волчанск Харьковской области на самом деле не соответствуют действительности.

Об этом заявил начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе в эфире Киев 24. Рассказывая о ситуации на направлении, он отметил, что Силы обороны присутствуют в Волчанске, в частности в южных частях города.

Военный признал, что у оккупантов были некоторые продвижения.

"Но сейчас уже морозы наступили на территории Харьковской области и наши полеты более эффективны и более болезненны для оккупантов", - отметил он.

Коссе рассказал, что бои за Волчанск уже идут несколько лет и в настоящее время в самом городе очень сложная ситуация. В общем, по его словам, от города теперь только остатки домов.

Ситуация в районе Волчанска

1 декабря начальник пограничной заставы подразделения огневой поддержки бригады "Гарт" с позывным "Альпина" рассказал, что россияне уничтожили Волчанск, но украинские войска не дают им продвигаться дальше. Он добавил, что оккупанты на этом направлении уже более года пытаются продвинуться дальше.

Ранее начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что россияне "забрехались" о захвате Купянска. По его словам, в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и снабжения.

