По версии белорусского диктатора, и Путин, и Зеленский хотят мира, но по-разному видят окончание войны.

Если бы окончание войны в Украине зависело только от президента США Дональда Трампа, то это уже бы давно произошло, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Newsmax. В то же время, сказал он, от США и их главы многое зависит.

"Если бы это зависело только от Трампа, война бы давно уже закончилась. Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. И нас же туда еще присоединили, Беларусь, мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже не безразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Поэтому это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит", - сказал белорусский диктатор.

Он предположил, что если бы Трамп был президентом, войны не было бы, мол, американский лидер "в стороне не стоял бы в это время".

"Но произошло то, что произошло. Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Очень многое. Главное - чтобы Трамп от этой позиции не отступил", - отметил Лукашенко.

По его словам, российский правитель Владимир Путин хочет мира, как и президент Украины Владимир Зеленский, но "их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные".

"Если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-то глобальный конфликт. Поэтому это надо погасить сейчас. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу", - говорит белорусский правитель.

Другие заявления Лукашенко о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Лукашенко сделал заявление относительно мирных переговоров. Он, в частности, сказал, что Украина должна согласиться на "мирный план", разработанный США и Россией. Диктатор также утверждал, что Украина вынуждена пойти на этот мирный договор, иначе "полностью потеряет страну".

Также он предложил Путину "Минск-3" - посредничество в переговорах по войне в Украине, как это уже было в 2014-15 годах. Кроме того, он пожаловался Путину, что Запад упрекает его за сотрудничество с Кремлем. "Что касается Украины, нас часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги и с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники", - сказал белорусский "президент".

