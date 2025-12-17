США будут защищать Украину с помощью истребителей F-35 и "Томагавков", а не сухопутных войск.

США, страны Европы и Украина договорились о гарантиях безопасности, направленных на предотвращение возможного нападения РФ в будущем.

Как пишет издание The Telegraph, обещания, подобные обещаниям НАТО, защитить Украину, детали которых не разглашаются, были названы "платиновым стандартом" американскими официальными лицами, воодушевленными очевидным успехом переговоров в Берлине.

Отмечается, что США хотят, чтобы соглашение было ратифицировано Сенатом, чтобы оно имело юридическую силу, по аналогии с оборонными соглашениями Вашингтона с Японией и Южной Кореей. Но в отличие от этих договоренностей, план по Украине не предусматривает появления американских войск на земле, сообщили украинские и европейские официальные лица изданию.

Что предусматривают гарнатии безопасности

Вместо этого он положит начало миссии под руководством США для наблюдения за прекращением огня и посредничества в спорах с целью подавления любых обострений междусторонами.

Если эти усилия потерпят неудачу, Вашингтону придется решить, применять ли смертоносную силу в случае нового российского вторжения.

Дипломатические источники полагают, что наиболее вероятным ответом станет применение военно-воздушных сил.

Чем США будут сдерживать Россию

В соответствии с этим планом, американские истребители F-35, ракеты "Томагавк" или аналогичные системы, размещенные на территории стран НАТО, могут быть использованы для нанесения ударов в случае нарушения Москвой перемирия.

Ракета "Томагавк"

Издание рассуждает, что теоретически, американские силы могли бы помочь Украине, нанося трансграничные удары по российской военной технике, но превентивные удары считаются маловероятными из-за риска эскалации.

Военные действия под эгидой США начнутся только после того, как ответственность за любые обострения будет четко возложена на Россию.

"Тяжелое американское вооружение станет вишенкой на торте уже имеющихся обязательств европейских партнеров", - считают журналисты.

Обязательства Европы

"Коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, предложила взять на себя большую часть работы за счет развертывания многонациональных сил "обеспечения безопасности". Основная роль будет заключаться в подготовке украинских военных в послевоенный период, использовании боевых самолетов для патрулирования воздушного пространства и обеспечении безопасности ключевых черноморских морских путей.

Однако европейские источники признали, что наземные силы также могут служить "предохранительным тросом", замедляющим российское вторжение до прибытия подкреплений.

Однако, как отметило издание, европейские страны до сих пор не пришли к соглашению относительно "правил применения силы" в случае столкновения их войск с РФ.

Украина настаивала на гарантиях США

Предложение европейцев находится на столе уже много месяцев, пока продолжаются мирные переговоры президента США Дональда Трампа, отметило издание. Но Киев настаивал на ключевой роли США в гарантиях безопасности.

"В своем последнем предложении Трамп дал Зеленскому и его переговорщикам то, чего они хотели", - написало издание.

Гарантии безопасности также обещают, что вооруженные силы Украины будут восстановлены и развиты до уровня, известного как "стальной еж" - нечто неперевариваемое для будущих захватчиков.

Издание подчеркнуло, что мирный план из 20 пунктов, разработанный между Европой и США, предусматривает ограничение численности ВСУ до 800 тыс. военнослужащих - компромисс, принятый для удовлетворения требований России.

Однако не будет никаких ограничений на то, какие системы вооружения Украина может использовать для самообороны. Хотя ранее российский диктатор Владимир Путин настаивал на том, что у Украины не должно быть ракет, способных добивать до Москвы или Санкт-Петербурга.

Издание считает, что маловероятно, что США напрямую внесут вклад в поставку такого оружия или будут финансировать оборонную промышленность Украины.

Гарантии безопасности, вероятно, приведут к продолжению схемы Purl, в рамках которой Европа покупает оружие у американцев для Украины. Журналисты допустили, что эта схема в основном использовалась для закупки Patriot, но может стать платформой и для закупки Tomahawk.

Сомнения в согласии Путина

Масштаб гарантий безопасности, предложенных США, возможно, был встречен с одобрением в Киеве и других европейских столицах. Но в ближайшие дни предстоит еще много работы, и в эти выходные состоятся дальнейшие переговоры в Майами.

С учетом гарантий, аналогичных ст. 5 НАТО, европейские источники считают, что растут сомнения в том, что Путин согласится на эти предложения, поскольку он неоднократно заявлял, что его вторжение было предпринято из-за расширения НАТО. Но западные правительства утверждают, что единственной целью Путина было свержение ориентированных на Европу властей Украины.

Издание подчеркнуло, что хотя Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, предложение гарантий безопасности станет огромным стратегическим препятствием для амбиций Путина вернуть Украину в сферу влияния Кремля.