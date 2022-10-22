В Генштабе также рассказали, что в течение пятницы, 21 октября, на украинской земле было уничтожено около 53 единиц различной вражеской техники.

За минувшие сутки, 21 октября, Вооруженные силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 320 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 22 октября превысили 67 тысяч человек.

Россияне вчера также потеряли более чем пол сотни единиц разнообразной военной техники.

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В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 22 октября ориентировочно составили:

💀 личного состава - около человек ликвидировано 67070 (+320 за минувшие сутки),

💀 танков - 2579 (+6 единиц за сутки),

💀 боевых бронированных машин - 5266 (+8),

💀 артиллерийских систем - 1653 (+5),

💀 реактивных систем залпового огня - 373 (+1),

💀 средств противовоздушной обороны - 189 (+0),

💀 самолетов - 270 (+1),

💀 вертолетов - 243 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16),

💀 крылатых ракет - 329 (+0),

💀 кораблей / катеров - 16 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15),

💀 специальной техники - 148 (+1).

В Генштабе добавили, что окончательные данные о потерях России в Украине уточняются.

Напомним, оперативное командование "Юг" по итогам оперативной обстановки 21 октября ранее сообщало, что ВСУ на юге уничтожили 17 оккупантов, РСЗО "Град", танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и три склада с боеприпасами.

Нашей авиацией отработано 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам и позициям ПВО оккупантов. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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