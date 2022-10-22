За минувшие сутки, 21 октября, Вооруженные силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 320 российских захватчиков.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 22 октября превысили 67 тысяч человек.
Россияне вчера также потеряли более чем пол сотни единиц разнообразной военной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 22 октября ориентировочно составили:
💀 личного состава - около человек ликвидировано 67070 (+320 за минувшие сутки),
💀 танков - 2579 (+6 единиц за сутки),
💀 боевых бронированных машин - 5266 (+8),
💀 артиллерийских систем - 1653 (+5),
💀 реактивных систем залпового огня - 373 (+1),
💀 средств противовоздушной обороны - 189 (+0),
💀 самолетов - 270 (+1),
💀 вертолетов - 243 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16),
💀 крылатых ракет - 329 (+0),
💀 кораблей / катеров - 16 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15),
💀 специальной техники - 148 (+1).
В Генштабе добавили, что окончательные данные о потерях России в Украине уточняются.
Напомним, оперативное командование "Юг" по итогам оперативной обстановки 21 октября ранее сообщало, что ВСУ на юге уничтожили 17 оккупантов, РСЗО "Град", танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и три склада с боеприпасами.
Нашей авиацией отработано 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам и позициям ПВО оккупантов. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач.
Война в Украине
Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.
Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.
Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.
23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".