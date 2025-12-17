НАТО необходимо произвести "миллионы" дешевых дронов-камикадзе, если европейские государства хотят иметь шанс защитить свои границы. Как пишет The Times, об этом сказал заместитель командира 413-го полка беспилотных систем Украины Александр Войтко, котоый был приглашен в Финляндию для консультирования высокопоставленных британских, финских и американских чиновников НАТО.
По его словам, сейчас для уничтожения одного российского боевого танка могут потребоваться "десятки" дронов, а для перехвата волн пикирующих бомбардировщиков в воздухе требуется гораздо больше. Другие украинские военные, заявили, что европейские солдаты должны быть обучены сборке и обслуживанию дронов так же хорошо, как и стрельбе из автоматов.
Войтко отметил, что число дронов, летающих над "килл-зоной" Украины — линией фронта шириной 30 км — за год удвоилось:
"Скорость инноваций очень высока. В начале вторжения у нас были только небольшие квадрокоптеры. Теперь у нас есть все типы: камикадзе, бомбардировщики, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance - сбор и обработка разведданных) с фиксированным крылом, дроны средней дальности, дроны дальнего действия, наземные робототехнические системы".
Он отметил, что тысячи дронов управляются с помощью ультратонких оптоволоконных кабелей, что предотвращает их GPS-помехи. Их можно уничтожить только с помощью дробовиков за секунды до удара или перерезав их проволочные тросы в полете.
На вопрос, какие уроки НАТО должно извлечь из опыта войны с Россией, Войтко ответил: "Мой совет — иметь много дронов. Не покупайте несколько дорогих дронов, а приобретите много довольно дешевых. Один дрон может уничтожить танк, но для этого могут потребоваться десятки. Если речь идет о небольших дронах-камикадзе, их следует производить столько же, сколько пуль. Миллионы".
Войтко также добавил, что считает Китай "более опасным врагом, чем Россия", поскольку в этой стране "больше населения и больше дронов".
Ранее бригадный генерал Крис Джент, британский глава рабочей группы НАТО по инновациям на восточном фланге, утверждал, что альянс не отстает от Украины, а "лидирует" в области боевых дронов. Он сказал, что страны НАТО научились интегрировать наиболее важные аспекты технологий, опробованных Украиной, в свои собственные системы обороны.
Джент сказал, что накопление беспилотных летательных аппаратов, как для наступательных, так и для оборонительных целей, является "одной из самых больших проблем, стоящих перед странами", поскольку каждая страна имеет свою собственную промышленную стратегию. НАТО закупает очень мало собственного оборудования, и эта нагрузка ложится на отдельные государства-члены.
В то же время он подчеркнул, Альянс может предоставить платформу для компаний, чтобы продемонстрировать, какие технологии и инновации доступны странам-членам альянса.
НАТО и Россия
Как пишет WSJ, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность готовиться к потенциальной войне с Россией – заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.
При этом в Европе боятся заключения невыгодного соглащения по Украине, которое ослабит Киев, поскольку считают, что сделка, выгодная Москве, рискует спровоцировать более масштабную войну, которая может охватить весь континент.