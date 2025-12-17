Грецкие орехи отличаются от других видов орехов по воздействию на организм по нескольким причинам.

Грецкие орехи богаты особыми жирами, витаминами и минералами, поэтому они являются одними из самых полезных продуктов. Об этом пишет martha stewart.

В статье отмечается, что все виды орехов - миндаль, фундук, бразильские орехи, фисташки - богаты полезными веществами, но грецкие орехи отличаются от них по нескольким причинам.

Что делает грецкие орехи уникальными по сравнению с другими орехами, так это их растительные омега-3 жирные кислоты в форме, известной как альфа-линоленовая кислота (АЛК). По словам пресс-секретаря Академии питания и диетологии Джули Стефански, согласно исследованию, вышедшему на страницах National Institutes of Health, эти орехи являются одним из самых богатых источников АЛК наряду с семенами льна.

Видео дня

Четверть стакана (или 14 половинок) грецких орехов содержит 2,5 грамма АЛК, и это больше всего среди всех орехов. К тому же в этом количестве продукта есть 2 грамма клетчатки и 4 грамма растительного белка, сообщила менеджер по развитию продуктов Diamond of California Nuts Джен Фабро. Она добавила, что это сочетание питательных веществ действительно отличает грецкие орехи от других.

Кроме того, четверть стакана грецких орехов содержит 18 граммов жира, который состоит из преимущественно полиненасыщенных жирных кислот и небольшого количества мононенасыщенных жирных кислот, которые преобладают в других орехах.

Эксперты назвали 6 преимуществ грецких орехов для здоровья человека.

1. Улучшают здоровье сердца

АЛК, содержащийся в грецких орехах, содержит противовоспалительные соединения, которые могут быть полезными для снижения риска сердечных заболеваний.

"Грецкие орехи обеспечивают организм жирными кислотами омега-3, которые могут помочь уменьшить воспаление, связанное с повышенным риском сердечных заболеваний", - говорит Стефански.

Кроме того, исследование, которое вышло на страницах AHA Journals, показало, что мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты, в т. ч. растительные омега-3 жиры, снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеидов низкой плотности).

По словам Стефански, грецкие орехи стали первым цельным пищевым продуктом, который получил официальное подтверждение о пользе для здоровья от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

"Это утверждение было одобрено в 2004 году, в нем отмечалось, что потребление 1,5 унции грецких орехов в день в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск ишемической болезни сердца", - пояснила эксперт.

2. Улучшают здоровье мозга

Орехи содержат биоактивные соединения: антиоксиданты, фитостеролы и полифенолы. Они помогают противодействовать повреждению клеток и воспалению, возникающим естественным образом из-за факторов окружающей среды и старения, говорит Стефански. К тому же антиоксидантные и противовоспалительные свойства фитостеролов и полифенолов помогают улучшить функцию мозга.

"Доказано, что употребление орехов снижает маркеры воспаления в организме и улучшает факторы, способствующие развитию деменции", - говорит она.

По словам эксперта, исследование, которое опубликовала Национальная медицинская библиотека США, доказало, что грецкие орехи считаются одним из самых богатых источников антиоксидантов.

3. Обладают противовоспалительными свойствами

Подавляя воспалительные пути, ALA не только полезно влияет на сердечно-сосудистую систему, но и может помочь снизить риск развития диабета второго типа и других хронических заболеваний.

"Несколько исследований показали, что потребление орехов связано со снижением смертности, в частности от сердечных, респираторных заболеваний", - сообщила Стефански.

4. Поддерживают иммунную систему

Антиоксиданты и полифенолы вместе с витаминами и минералами, содержащимися в грецких орехах, могут поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии. Витамин B6, который также поддерживает функцию мозга, и витамин E, в частности его форма под названием гамма-токоферол, помогают предотвратить воспаление и оксидативный стресс, а магний, фосфор, селен и медь помогают поддерживать здоровый иммунный ответ.

"Люди, которые чрезмерно употребляют добавки цинка, могут получить пользу от дополнительных источников меди в рационе, в частности грецких орехов. Одна порция их обеспечивает 50 процентов суточной потребности в меди", - рассказала Стефански.

5. Помогают контролировать вес

Белок, клетчатка и полезные жиры, содержащиеся в грецких орехах, также могут обеспечить ощущение сытости, что является преимуществом для тех, кто контролирует свой вес. Но это не является поводом для чрезмерного потребления.

"Как и с любой пищей, умеренность является ключевой. Чрезмерное потребление чего угодно может иметь недостатки, и идеальное количество действительно зависит от ваших индивидуальных диетических потребностей", - отметила Фабро.Каждый орех имеет что-то уникальное. Впрочем, некоторые из них имеют более идеальные пищевые профили,

6. Способствуют здоровью кишечника

Грецкие орехи также могут положительно влиять на здоровье кишечника, ведь они помогают трансформировать состав бактерий в вашем микробиоме, увеличивая разнообразие полезных кишечных бактерий.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 самых здоровых видах орехов для человека. По словам диетологов, каждый орех имеет что-то уникальное, впрочем, некоторые имеют более идеальные пищевые профили. К таким относятся грецкие орехи, миндаль, арахис, фисташки, бразильские орехи, пекан и кедровые.

Вас также могут заинтересовать новости: