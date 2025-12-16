По словам президента Турции, атаки БпЛА представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не прокомментировал сбитие неизвестного беспилотника над Черным морем 15 декабря, однако призвал Россию и Украину прекратить наносить удары по судам. Об этом он сказал во время выступления перед турецкими послами в Анкаре, передает Daily Sabah.

По его словам, нанесение ударов по коммерческим или гражданским судам не приносит пользы ни одной из сторон в войне между РФ и Украиной.

"Тщательно соблюдая Конвенцию Монтре, мы предотвратили распространение войны на Черное море. Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко передаем наши предупреждения по этому вопросу обеим сторонам", - отметил Эрдоган.

В издании напомнили, что конвенция Монтре, заключенная в 1936 году, предоставила Турции полные права на контроль над проливами Босфор и Чанаккале или Дарданеллы.

"Она предоставляет полную свободу судоходства гражданским судам в мирное время и ограниченный доступ военным кораблям. Однако Турция имеет право запретить вход военным кораблям стран, находящихся в конфликте, если она непосредственно не участвует в этом конфликте. До сих пор конвенция обеспечивала морскую безопасность Турции, но в последние недели Черное море стало очагом атак России и Украины, которые распространились на турецкие территориальные воды", - подчеркнули в материале.

По информации министерства обороны страны, турецкие истребители F-16 сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Устройство было обнаружено и отслежено в рамках "рутинных процедур", а также идентифицировано как "беспилотный летательный аппарат, потерявший контроль", добавили в заявлении министерства.

Турция отправила истребители F-16, и "чтобы предотвратить любые негативные последствия, его сбили в безопасном месте вне населенной местности".

Ранее Financial Times писал, что из-за атак Украины в Черном море резко выросли цены на страхование морских судов. Такие цены выросли с примерно 0,25-0,3 % от стоимости судна в начале ноября до 0,5-0,75 % на этой неделе, что означает рост цен на 250%.

По словам одного из брокеров, наибольший рост цен произошел в российских районах Черного моря, которое также граничит с Украиной, Грузией и Турцией.

В то же время представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о подготовке к операции по поражению субмарины в Новороссийске. По его словам, эта операция включала разработку средства поражения и тщательное планирование без утечки информации.

