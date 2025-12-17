В документе объясняется, что эти меры внедряются из соображений национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал новую прокламацию, которая расширяет ограничения на въезд в США для граждан из определенных стран, говорится в документе, который опубликован на сайте Белого дома.

По новым правилам, полные ограничения на въезд в США касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Примечательно, что эти страны лишь пополнили уже имеющийся список таких государств. Объясняется, что такие меры вводятся из соображений национальной безопасности.

Примечательно, что под полные ограничения попали лица, имеющие проездные документы, выдававшиеся Палестинской администрацией.

В опубликованном документе отмечается, что США должны "проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений", чтобы не допустить въезда иностранных граждан, которые могут представлять угрозу безопасности американцев или национальным интересам США.

Добавляется, что данное решение является частью более широкой политики администрации США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.

Ранее УНИАН сообщал, что профессор истории Йельского университета Грег Грандин в статье для NYT отметил, что внешнеполитическая стратегия президента США несет серьезные риски для глобальной безопасности. Грандин не исключил, что это может подтолкнуть мир к масштабному военному противостоянию. Грандин считает, что идеал мира, который сейчас формируют США, приводят к раздору в Европе и угрожают Латинской Америке. Это, по его мнению, означает "больше конфронтации, больше игры на грани и больше войн".

Также мы писали, что на 2026 финансовый год администрация президента США готовится существенно ограничить программу приема беженцев. Планируется, что квота будет снижена до 7 500 человек. Отмечается, что этот лимит станет самым низким за всю историю программы. Это количество даже меньше, которое было установлено на 2020 год также во время президентства Трампа, тогда ограничения составляли 15 тысяч человек. Приводится пример, что при президентстве Джо Байдена в 2024 году квота была установлена в 125 тысяч человек.

