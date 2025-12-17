Саммит лидеров Евросоюза проверит, сможет ли он сохранить единство, или Трампу под силу его расколоть и сорвать финансирование Украины.

Европейские лидеры находятся под огромным и беспрецедентным давлением со стороны США перед ключевым саммитом в Брюсселе, где решится судьба "репарационного кредита" для Украины.

Как пишет издание Politico, спор о замороженных российских активах для финансирования Украины обнажил глубокий раскол в Европе по вопросу о том, как справляться с новым мировым порядком и беспрецедентным давлением США.

"Они хотят ослабить нас", - прокомментировал изданию высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ситуацией.

Издание отметило, что на этой неделе Европейский совет должен сделать две вещи. Прежде всего, нужны ощутимые результаты в вопросе финансирования Украины. Однако европейские лидеры также должны защищать ЕС, в политику которого по данному вопросу всеми силами пытается вмешиваться Белый дом.

ЕС будет "серьезно подорван на долгие годы", если не сможет заключить соглашение о финансировании Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц:

Давление со стороны США

Чиновники администрации президента Дональда Трампа оказывали давление на европейские правительства, чтобы те отклонили план использования 210 млрд евро российских активов для финансирования Украины, сообщили изданию четыре представителя ЕС, участвовавшие в обсуждениях.

"Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - написало издание.

Вопрос в Белигии

С тех пор Еврокомиссия и наиболее влиятельные столицы упрашивали согласиться на "репарационный кредит" для Украины премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка имеет решающее значение, поскольку в его стране находится большая часть замороженных российских активов.

Издание отметило, что за последнюю неделю переговоры стали более интенсивными, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии. Но шансы на заключение сделки ухудшились, а не улучшились, сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

"Мне хотелось плакать", - сказал он о настроении на встрече в Брюсселе министров по делам ЕС, которые готовились к саммиту.

Украине нужны деньги

Издание акцентировало, что Украине отчаянно нужны деньги, поскольку в 2026 году она столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро.

"Если финансирование не начнется к апрелю, придется сократить государственные расходы, что может подорвать моральный дух и способность страны продолжать обороняться", - размышляет издание.

Как Белый дом тайно настраивает против финансирования Украины

Американская кампания влияния, в рамках которой чиновники Трампа обходили Брюссель и вели переговоры с центральными столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, которые против финансирования Украины.

Провал станет катастрофой для положения ЕС в мире, заявили европейские чиновники. Особенно ввиду того, что администрация Трампа в своей Стратегии нацбезопасности заявила о поддержке евроскептических сил, а также российского диктатора Владимира Путина, который открыто ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик.

Что думают в Европе

"США, очевидно, больше не являются лидером свободного мира", - заявил Манфред Вебер, лидер правоцентристской Европейской народной партии, крупнейшей политической семьи ЕС.

Администрация Трампа "дистанцируется от нас", добавил он.

Последствия для Украины

Разоренная Украина окажется в более слабом положении на переговорах, что подорвет ее шанс на достижение прочного мира.

"У меня даже нет подходящего слова", - заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал изданию, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если ЕС не сможет заключить соглашение о кредите.

Она добавила, что Киеву необходимо знать, "что Европа поддерживает Украину несмотря ни на что. Что им не нужно соглашаться на плохую сделку".

Чего хочет Белый дом

Согласно просочившемуся в прессу проекту "мирного плана", составленному Белым домом и Кремлем, Вашингтон хочет сам распоряжаться частью замороженных российских денег для финансирования Украины. В то время как "репарационный кредит" позволит Киеву самому решать, куда направить деньги. А Франция вообще настойчиво предлагает вооружить Европу за российские деньги.

Трамп также оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот передал РФ большие участки сильно укрепленной и стратегически важной территории на Донбассе - земли, которые Кремль не контролирует.

Есстественно, Белый дом отверг обвинения Брюсселя во вмешательстве.

"Единственная цель США - установление мира... И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача - способствовать диалогу, который в итоге может привести к соглашению", - прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Какой выбор у ЕС

Официальные лица и лидеры ЕС все чаще начали поднимать вопрос о "ядерном варианте": протолкнуть "репарационный кредит" квалифицированным большинством голосов - другими словами, игнорировать возражения некоторых стран и все равно двигаться вперед. Но некоторые чиновники заявили, что это разорвет и без того расколотый блок и погрузит его в настоящий кризис.

Другая альтернатива - это просто предоставление некоторыми странами ограниченных двусторонних кредитов.

"Важно, чтобы Бельгия участвовала в сделке, но посмотрим", - заявила изданию премьер-министр Латвии Эвика Силина. "Если это [голосование квалифицированным большинством] будет единственным [вариантом], почему бы и нет?", - высказала мнение она.

Репарационный кредит для Украины: что известно

Длительное время ЕС пытается договориться о выделении кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Сильно против выступает Бельгия, где хранится огромная сумма российских денег. Бельгийские власти боятся Кремля и переживают, что им придется отвечать за то, что они отдали эти активы Украине.

Эксперты считают предоставление репарационного кредита Украине весьма вероятным. По данным СМИ, Еврокомиссия будет оказывать давление на национальные правительства, чтобы убедить их согласиться на финансирование Украины за счет России, чтобы не пришлось делать этого самим.

