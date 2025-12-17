Любые подробности о фильме "День раскрытия" держались в секрете вплоть до выхода трейлера.

Кинокомпания Universal Pictures показала первый трейлер научно-фантастической драмы "День раскрытия" (Disclosure Day) – нового фильма культового Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Вестсайдская история").

Интересно, что любые подробности о фильме держались в секрете вплоть до выхода трейлера – он не имел названия и описывался просто как "фильм об НЛО".

Теперь же стало известно, что он расскажет о загадочных обитателях Земли, которые пришли на нашу планету неизвестно откуда и какое-то время жили среди людей. Но настало время, когда они начали думать о том, чтобы раскрыть себя.

Главные роли в фильм сыграли Эмили Блант ("Дьявол носит Прада", "Сикарио", "Тихое место", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера", "Достать ножи: Проснись, мертвец"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит", "Kingsman"), Ив Хьюсон (сериал "Идеальная пара"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория"), Уайтт Расселл ("Громовержцы", "Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат", "Монарх: Наследие монстров") и другие.

Сценарий к ленте написал самый успешный киносценарист всех времен Дэвид Кэпп, известный по таким хитам, как "Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Операция "Черный Кейс", "Мир Юрского периода: Возрождение" и многим другим.

Выход фильма в кинотеатрах Украины намечен на 11 июня 2026 года. В украинском прокате он получил название "День истины".

Отметим, что предыдущий фильм ныне 78-летнего Спилберга вышел в 2022 году. Это была полуавтобиографическая драма о взрослении "Фабельманы", рассказывающая о еврейском мальчике, который мечтал стать кинорежиссером. Лента получила восторженные отзывы критиков, а также немалое количество престижных наград и номинаций, в том числе семь номинаций на "Оскар".

