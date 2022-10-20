Отмечается, что ВСУ уже освободили 544 населенных пункта Харьковщины. Боевые действия на территории региона продолжаются.

На сегодня в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга 20 октября 2022 года.

"Это составляет чуть менее 2%. Впереди у нас очень большое количество работы по восстановлению функционирования государственной власти на этих территориях", – подчеркнул Синєгубов. Видео дня

По его словам, боевые действия на территории Харьковщины продолжаются.

"Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории. За последние 6 дней ВСУ освободили от российской оккупации 19 населенных пунктов", - сказал он.

Он сказал, что областная администрация совместно с военными и властями на местах провела огромную работу по созданию эшелонированной обороны области. Обустроены и укреплены три линии обороны, укрепление которых продолжается и по сей день.

После деоккупации территории сначала разминируют, затем туда заходит полиция и органы прокуратуры, фиксирующие преступления в освобожденных населенных пунктах.

Синєгубов отметил, что восстановление территорий требует средств, и об этом уже доложено президенту. По его словам, решение о выделении дополнительных денег уже приняли.

Деоккупация Харьковщины: что известно

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

По данным британской разведки, украинская армия разгромила на Харьковщине 1 гвардейскую танковую армию РФ. Сообщается, что этих солдат готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили находились в оккупации.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 10 застенков.

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