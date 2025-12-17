Ответ найти не так просто, как кажется.

Оптические иллюзии – это популярный вид головоломок, которые созданы таким образом, чтобы обмануть наш мозг и глаза.

Когда мы сталкиваемся с повторяющимися узорами или числами, становится более очевидно, что наш мозг может "заполнять" недостающую информацию, чтобы обрабатывать ее более эффективно. И для проверки остроты вашего зрения и ума УНИАН создал новый интересный вызов.

Ниже вы увидите изображение, которое бросит вызов вашему восприятию и зрительным навыкам. Это быстрая тренировка для мозга, которая будет способствовать улучшению когнитивных способностей, логического и критического мышления, а также внимательности к деталям.

Видео дня

Готовы показать, на что способны?

Итак, мы создали коллаж, где в несколько строк расположены десятки одинаковых чисел – 633. Где-то среди них мы спрятали число 663, и вам нужно его отыскать.

Справиться нужно всего за 10 секунд, так что это задание еще и проверит ваши навыки управления собственным временем.

Советуем внимательно рассмотреть изображение, но не прибегайте к хитрости и не увеличивайте его.

Исследования показывают, что такие оптические иллюзии стимулируют работу мозга. Ответ найти не так просто, как кажется.

Дело в том, что наш мозг склонен к путанице, когда сталкивается с повторяющимися узорами. Во время обработки информации он пропускает все, что отличается от них.

Что ж, время исчерпано. Удалось ли вам заметить "чужака" среди кучи одинаковых чисел? Если вы справились, вы действительно очень внимательный к мелочам человек. От вас трудно что-то скрыть.

Ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, которое проверит вашу логику. В головоломке со спичками нужно добавить две так, чтобы равенство стало правильным. Справиться сможет далеко не каждый.

Или же можете попробовать отыскать слово "Полтава" на картинке. Ответ необходимо дать всего за 12 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: