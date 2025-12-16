Удар с помощью дрона по подводной лодке, которая даже не вышла в море, стал важным прецедентом для всех армий мира.

Удар по подводной лодке дроном Sub Sea Baby - это новая глава войны, которую уже начали называть войной дронов. Об этом говорится в публикации профильного портала The War Zone.

Авторы отметили, что получили от СБУ дополнительное подтверждение, что подводная лодка в военной гавани Новороссийска была поражена морским дроном Sub Sea Baby.

"Атака беспилотных летательных аппаратов, похоже, является кульминацией разработки Украиной этого оружия и в очередной раз демонстрирует, что страна, охваченная войной, находится на передовой современных инноваций в сфере ведения войны с использованием беспилотников", - говорится в статье.

Видео дня

Отмечается, что о подводном летательном аппарате Sub Sea Baby известно немного. Но его не следует путать с беспилотными надводными дронами Sea Baby, которые уже нанесли ущерб российским ВМС.

Портал напомнил, что Украина разрабатывает несколько морских беспилотных летательных аппаратов. В частности, это БПЛ "Маричка", который показали в сентябре 2023 года. Дрон предназначен для атак кораблей и морской инфраструктуры. Ранее в том же году было известно о БПЛА "Толока".

"Но способность работать под водой не только значительно помогает избежать обнаружения и уничтожения, но и потенциально может смягчить некоторые оборонительные барьеры, которые Россия уже возвела вокруг портов в результате кампании Украины с беспилотными надводными судами. Этот натиск уже сдержал Черноморский флот России (ЧФ), заставив его отступить из Крыма в Новороссийск", - добавили авторы.

Они предполагают, что удар будет иметь последствия. А доказанная боеспособность дронов Sub Sea Baby будет подвергать российские суда еще большему риску.

"Новороссийск считался относительно безопасным убежищем для Черноморского флота, хотя там происходили воздушные и морские атаки беспилотников. Но идея о том, что Украина может использовать подводные дроны для ударов по судам в порту, меняет это понимание. В результате мы также увидим изменение оборонительной позиции России в обширном порту, расположенном на северо-восточном краю Черного моря", - спрогнозировали аналитики.

По данным авторов, подобные разработки морских дронов ведут также США и Китай. При этом Китай вкладывает в это значительные инвестиции. Такие дроны могут обеспечить возможность поражать суда и другие цели на больших расстояниях, могут запускаться с подводных лодок и материнских кораблей, что увеличивает их дальность применения. Они также могут использоваться для разведки и минирования.

Автор делает вывод, что удар по субмарине в порту с помощью дрона - это "еще одна мировая новинка, которая, вероятно, является предвестником будущего":

"Поражение судов в порту на больших расстояниях с помощью подводных дронов - это асимметричная возможность".

Он делает вывод, что удар по подводной лодке служит еще одним напоминанием о том, что на войне в Украине "теория и разработки воплощаются в жизнь".

Поражение подводной лодки - больше новостей

Как писал УНИАН, 15 декабря СБУ и ВМС Украины с помощью подводных дронов Sub Sea Baby взорвали подводную ло дку на военной базе россиян в Новороссийске. Была поражена лодка класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). Она получила критические повреждения и выведена из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: