В случае принятия Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт российской нефти, сообщила посолка.

Группа сенаторов внесла в Сенат США двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает санкции за покупку нефти и нефтепродуктов из России или содействие их импорту. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, авторами документа являются республиканцы Дэвид МакКормик и Джон Гастед и демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что "законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ".

"В случае принятия президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт российской нефти. Перечень будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем", - сообщила посолка.

Стефанишина добавила, что эта законодательная инициатива "свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора".

Как сообщал ранее УНИАН, санкции бьют по "Роснефти", ведь доходы нефтяного гиганта в январе-сентябре 2025 года составили лишь 277 миллиардов рублей (3,3 миллиарда долларов), что на 70% меньше аналогичного периода прошлого года (926 миллиардов рублей или 9,97 миллиарда долларов).

В то же время, как писал обозреватель и международный корреспондент Sky News Доминик Вагхорн, санкции не сломали российского диктатора Владимира Путина, а сделали еще более воинственным, ведь Соединенные Штаты все больше сотрудничают с Россией, сосредотачиваясь на торговле и бизнес-соглашениях, а не на поддержке Украины.

В начале декабря стало известно, что США приостановили часть санкций против российского "Лукойла", а именно позволили сделки с АЗС компании по всей Европе, Центральной Азии, Ближнему Востоку и Америке до 29 апреля 2026 года. В Вашингтоне объяснили, что приняли меры для "смягчения вреда потребителям и поставщикам, которые стремятся осуществлять обычные транзакции" с розничными автозаправочными станциями.

