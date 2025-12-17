Канцлер Германии отметил, что принятие решения по займу необходимо, потому что вскоре завершается действующий пакет финансовой помощи Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, шансы на заключение европейского соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования дальнейшей обороны Украины составляют "50 на 50", сообщает Reuters.

Мерц отметил, что принятие данного решения является необходимым, поскольку Украине понадобится финансирование как минимум еще на два года. В статье объясняется, что действующий пакет европейской помощи истекает в первом квартале 2026 года.

"По всей Европе есть предостережения, и я хорошо их понимаю. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое можем принять, чтобы остановить продвижение российской армии, то когда?", - заявил канцлер Германии.

Также Мерц поделился, что не был удивлен жестким тоном в отношении Европы в новой Стратегии национальной безопасности США, поскольку это отражает критику, которую на Мюнхенской конференции по безопасности в начале года озвучивал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

При этом, канцлер Германии выразил надежду, что изоляционистские настроения США не продлятся долго и со временем Вашингтон вернется к более тесному взаимодействию с европейскими партнерами.

Займ Украине из замороженных активов РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Бельгия отклонила предложенные Европейской Комиссией уступки по разблокированию кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Бельгии предоставляли гарантии, что она сможет использовать до 210 млрд евро в случае юридических претензий или возможного давления со стороны России. Также Еврокомиссия пообещала, что Украине не будут предоставлять деньги до тех пор, пока страны ЕС не обеспечат финансовые гарантии минимум на 50% выплат. Однако Бельгия считает эти гарантии недостаточными.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что репарационный заем является надежной гарантией безопасности для Украины. Он считает, что этот заем станет геймчейнджером для Украины. Если Россия продолжит свою военную агрессию, как пояснил президент Украины, тогда Украина может рассчитывать на 45 млрд евро в год финансовой помощи. Эти средства, прежде всего, пойдут на поддержку армии и на оборонный сектор.

