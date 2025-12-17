Как включить и выключить фонарик на Айфоне, не касаясь телефона

Современные смартфоны настолько умны, что даже простые вещи можно делать, не прикасаясь к экрану.

Современные смартфоны настолько умны, что даже простые вещи можно делать, не прикасаясь к экрану. Одной из таких полезных функций на iPhone является возможность включить фонарик с помощью стандартной функции iOS, о которой вы, возможно, уже забыли.

Если ваши руки заняты или грязные, вы можете включить фонарик полностью без касаний с помощью голосовой команды Siri, напоминает SlashGear.

Как включить фонарик на iPhone без кнопки

Чтобы активировать фонарик, вызовите Siri любым удобным вам способом:

скажите "Привет, Siri" (если голосовой активации включена),

либо зажмите боковую кнопку (или кнопку "Домой" на старых моделях).

Произнесите голосовую команду, например: "Включи фонарик" или Turn on my flashlight и для выключения – "Выключи фонарик"/Turn off the flashlight.

Если Siri не реагирует на команду "Привет, Siri", вернитесь в меню "Говорить Siri", выберите "Выключено", а затем снова активируйте "Привет, Siri". После этого система предложит пройти настройку голосового распознавания для лучшего отклика.

Помимо голосового управления, есть и другие быстрые способы включить фонарик на iPhone, если не хочется открывать телефон вручную:

через "Пункт управления" (смахните вниз/вверх и нажмите значок фонарика);

кнопка действия (на моделях iPhone 15 Pro и новее можно назначить ее для фонарика);

двойное/тройное касание задней панели через Back Tap;

