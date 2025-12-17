Если США и страны Европы будут предоставлять гарантии безопасности Украине, их надо будет ратифицировать в их законодательных органах.

Гарантии безопасности являются центральным элементом мирного соглашения между Украиной и Россией. Колумнист газеты The Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус высказал мнение, смогут ли США и страны Европы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах.

Игнатиус отметил, что гарантии безопасности для Украины со стороны США должен ратифицировать Конгресс, а страны Европы - в их парламентах. Он выразил сомнение, что это удастся выполнить.

"Я не думаю, что это произойдет. Лучший вариант (и, похоже, именно к этому стремятся переговорщики) - это подписанные лидерами разных стран гарантии с очень конкретными деталями по мониторингу выполнения соглашения и порядка статьи 5 НАТО", - отметил колумнист.

По его мнению, сама статья 5 НАТО становится все более сомнительной.

"Неужели президент США Дональд Трамп действительно пожертвует Майами, чтобы спасти, скажем, Вильнюс, столицу Литвы, - ко всей этой затее следует относиться с некоторым скептицизмом. Но все же, по сути, это не сильно", - добавил Игнатиус.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным газеты WP, США предложили Украине "платиновые" гарантии безопасности, но для их принятия нужно провести голосование в Конгрессе. При этом, США не предоставили никаких подробностей, в какой форме будут предоставлены эти гарантии безопасности. Лишь известно, что американских войск не будет на территории Украины. Также в статье говорится, что США не хотят брать на себя риск вступления Украины в НАТО, чтобы это не повлекло войну с Россией. Поэтому непонятно, готова ли Америка предоставить такие же гарантии безопасности, как НАТО.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в случае нового нападения России на Украину, США якобы обещают предоставить РФ военный ответ. Туск добавил, что это обещание хоть и похоже на статью 5 НАТО, но он бы не ссылался непосредственно на нее, потому что это может только усложнить переговоры. При этом, премьер Польши отметил, что во время переговоров "впервые стало полностью очевидно, "что американцы, европейцы и Украина на одной стороне".

