Город вместе с семьями и имуществом продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами.

В городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили деятельность все органы оккупационной власти.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими правоохранителями, вместе с семьями и имуществом", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Генштабе добавили, что на временно оккупированной территории Луганской области враг принимает меры по улучшению телерадиовещания.

Ситуация на Херсонщине - что известно

На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

За военные поражения Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

По состоянию на 21 октября известно, что в Херсонской области вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 88 населенных пунктов.

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