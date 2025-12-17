Мерц не исключает развертывания международных сил в Украине с правом отражения атак РФ

В то же время, в рамках переговорного процесса к согласованию этого этапа послевоенных гарантий союзники еще не дошли.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предполагает, что вероятное развертывание международных гарантийных сил в Украине после войны может предусматривать такое обязательство, что в случае возобновления атак со стороны России иностранный контингент будет отражать российское нападение. Об этом Мерц сказал в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер приветствовал недавний дипломатический толчок на переговорах в Берлине по прекращению войны как большой успех.

В частности, как подчеркнул Мерц, переговоры "принесли существенный успех", особенно в отношении готовности США вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня.

Видео дня

"Мы даже обсуждали гарантии безопасности, похожие на 5 статью", - сообщил Мерц. Он имел в виду положение о взаимной коллективной помощи в договоре о НАТО.

"Тот факт, что американцы взяли такое обязательство - защищать Украину в случае прекращения огня таким образом, будто это территория НАТО, является, по моему мнению, признанной новой позицией для Соединенных Штатов", - подчеркнул Мерц.

Как добавил канцлер, в рамках этих обязательств, например, можно было бы обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами.

"И очень конкретно: Мы также бы ответили на соответствующую российскую агрессию и атаки", - заявил Мерц.

Впрочем, он уточнил, что до этого этапа еще они не дошли.

При этом, в ответ на возражения, что российский диктатор Владимир Путин будет выступать против развертывания иностранных сил в Украине, Мерц ответил, что Путин ранее сказал "нет" многим идеям. "В конце концов, ему придется сказать "да", когда дойдет до завершения войны. Это период после прекращения войны, который мы обсуждаем, и Украина нуждается в защите в этот период после", - сказал Мерц.

В Европе представили план гарантий безопасности для Украины - что предлагают

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры ведущих стран Европы выступили с заявлением, в котором они подчеркнули, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. При этом, Европа и Соединенные Штаты Америки обязались работать вместе, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности. В этом контексте было упомянуто об управляемых Европой "многонациональных силах", которые будут формироваться при участии "коалиции желающих" при поддержке Вашингтона.

Вас также могут заинтересовать новости: