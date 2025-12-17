Кроме этого объекта беспилотники также наведались в Энгельс, где расположена база стратегической авиации, которая уже неоднократно подвергалась украинским ударам.

Ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. В городе работала противовоздушная оборона, раздавались взрывы.

Напомним, в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ, который украинские беспилотники атаковали уже несколько раз.

Есть ли какие-то разрушения на заводе пока неизвестно, но известно, что ранены два человека и повреждены несколько частных домов, сообщали российские телеграм-каналы.

Видео дня

В честночти, канал Mash сообщил, что обломки дронов повредили 5 частных домов, там повреждены крыши и выбиты окна, кроме того, в городе есть повреждения электросетей.

Тем временем в Саратов и Энгельс также наведывались дроны. Напомним, в Энгельсе расположена база стратегической авиации, которая в прошлом неоднократно подвергалась украинским ударам.

Телеграм-канал SHOT сообщал со ссылкой на местных жителей, что над Саратовом и расположенным поблизости городом Энгельс прозвучали не менее десятка взрывов.

Дроны также атаковали Ейск в Краснодарском крае, где расположена большая авиабаза и летные училища.