Он поблагодарил бойцов нескольких бригад украинского войска.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня в течение дня воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов Украины. Есть новые уничтожения беспилотников и вражеской авиации. На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные силы сохраняют инициативу", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он отметил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на восточном направлении.

"Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы Шестидесятки "затрофеили" более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три пушки "Гиацинт". Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли", - сказал президент.

Кроме того, он поблагодарил бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"На этой неделе ребята показали отличные результаты в уничтожении вражеской техники и боезапаса", - рассказал Зеленский.

Также он поблагодарил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского за стойкость в обороне занятых рубежей.

Война в Украине: наступление ВСУ

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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