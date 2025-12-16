По словам эксперта, уже давно было понятно, что Россия не примет те позиции, которые будут выработаны США, Украиной и Европой.

США должны понять, что Россия не готова к конструктиву во время переговоров, ведь Кремль и дальше имеет целью захватить Украину или с помощью президента Дональда Трампа, или силой. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011), дипломат Роман Бессмертный в эфире "Еспресо".

"Относительно позиции Кремля, то у него есть две опции - захватить Украину или руками Дональда Трампа, или силой, войной. Третьей опции, о которой мечтает Трамп, возможно, кто-то еще в Европе, нет. То, что происходит в трех самых острых, самых горячих вопросах - выборы, вступление в НАТО, территории, то в двух вопросах украинская делегация сделала дипломатический и тактический шаг, допустив проведение выборов и заявив об отсрочке вступления в Альянс", - отметил он.

Однако, по словам дипломата, и первое, и второе противоречат Конституции Украины, где четко декларируется курс в НАТО, такая же ситуация и относительно выборов, которые невозможно провести во время военного положения.

Видео дня

"Более того, выборы невозможно провести без подготовки. А это означает, что прекращение огня или перемирие не являются условиями проведения выборов. Поэтому ни первое, ни второе не является конституционным", - подчеркнул Бессмертный.

Он добавил, что этот тактический шаг сделала украинская сторона, чтобы дать Трампу понять, что РФ не готова к конструктиву. Также стоит обратить внимание на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который отмечал приближение к миру и обращался к россиянам, чтобы они обеспечили перемирие во время проведения выборов. Однако из Москвы сразу прозвучал ответ: "Нет, этого не будет!".

"Этот заочный диалог должен был дать Вашингтону понять, что нет у Кремля опции мира. Однако Европа, США и Украина идут еще дальше - заявление, подписанное крупнейшими странами ЕС и Европы. В этом документе есть интересный маневр - если до этого заявления Европа держала позицию "никаких территориальных уступок", то в этом заявлении есть вилка: с одной стороны - никакого силового изменения границ, а с другой - вопрос территорий решается президентом Украины и украинским народом", - отметил дипломат.

Бессмертный сказал, что вторая позиция тоже является не конституционной, однако она появилась, поэтому это означает, что в треугольнике Киев - Брюссель - Вашингтон допускается эта вещь и дается возможность России реагировать. Однако в Кремле сегодня, 16 декабря, заявили утвердительное: "Нет!".

Эксперт считает, что в этой ситуации уже достаточно всего было сказано, чтобы в очередной раз понять, что Россия не имеет никакой опции мира. Уже давно было понятно, что РФ не примет те позиции, которые будут выработаны в треугольнике Киев - Брюссель - Вашингтон, поскольку Москва отрицает любое участие Европы в переговорах.

"Хватит ли сейчас этих аргументов для Вашингтона? Я не знаю. На днях продолжится разговор по тексту документа и тогда можно будет сказать, понимает ли Вашингтон ситуацию так, как она стала уже совсем раскрытой для европейцев", - подытожил Бессмертный.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что мирные переговоры в Берлине не приведут к быстрому завершению войны. По словам журналистов, пока что это своего рода челночная дипломатия, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия - с другой.

"Сообщается, что американская делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером "обсуждает", что делать с оккупированными территориями, превратив их в "экономические свободные зоны". Но на самом деле они пытаются найти способ заставить Украину согласиться уступить свою суверенную территорию вторгшейся армии, чего, по словам Киева, он делать не хочет", - отметили в The Telegraph.

В то же время министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что переговоры по Украине еще никогда не были такими серьезными, как сейчас. Кроме того, он указал на решающую роль европейских союзников в мирных усилиях.

Вас также могут заинтересовать новости: