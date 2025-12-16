Россияне продвинулись в районе шести населенных пунктов.

Российские оккупанты захватили село Серебрянка в Донецкой области. Об этом информирует мониторинговый канал DeepState.

Кроме того, сообщается о продвижении оккупационных войск РФ в районе шести населенных пунктов. В частности, оккупанты продвинулись в Северске Донецкой области.

"Враг оккупировал Серебрянку, а также продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном", – сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тем временем в Купянске Харьковской области сейчас происходит зачистка от российских оккупантов, сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В эфире телемарафона он отметил, что украинские защитники уничтожают захватчиков, которые до сих пор находятся в северных и западных районах города.

"Поскольку это условия городских боев, поскольку оккупанты используют людей как живой щит, это еще некоторое время будет продолжаться. Но они отрезаны от снабжения, поэтому это будет иметь только одно завершение для них", – констатировал Трегубов.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

Несколько дней назад в СМИ писали, что в городе Северске Донецкой области положение дел критическое. Источники журналистов сообщили, что противник фиксируется по всей территории города, кроме территории за рекой Бахмутка. Чтобы восстановить утраченное положение, нужно привлекать резервы.

Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев рассказал о ситуации в районе города Часов Яр. По его словам, враг полностью не контролирует тот участок фронта, хотя бои там идут с марта 2024 года.

Возле Покровска продолжается операция воздушного прикрытия, сообщили в ВСУ. В 7 корпусе ДШВ заявили о почти 100% уничтожении вражеских воздушных целей возле логистических путей.

