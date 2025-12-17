Елки могут быть опасными для кошек.

Во время новогодних праздников елка становится сердцем дома для многих семей, однако для котов она превращается в игровую площадку, на которой можно лазить любым образом. Однако такие развлечения могут привести к реальной опасности. Поэтому эксперты рассказали для martha stewart, как защитить елку и кота от повреждений и травм.

Почему котам так нравятся елки?

Коты являются прирожденными альпинистами, поэтому елка является для них идеальной сезонной площадкой для игр. Как объяснила сертифицированный консультант по поведению кошек Кейт Луз, елки предоставляют вертикальное пространство, к которому эти животные инстинктивно тянутся и позволяют им подняться высоко.

В то же время управляющий ветеринар в Animal Doctors of South Tampa Кендалл Путнам, елки имитируют природу, что добавляет им привлекательности.

Как защитить елку от котов?

Хотя живые елки имеют свою особую красоту, выбор искусственной елки является самым безопасным вариантом, если у вас дома живет любознательный кот. Живые елки обычно опрыскивают пестицидами, которые кот может получить через кожу, просто прикасаясь к дереву, предупредила Луз.

Помимо употребления пестицидов, ваша кошка может проглотить опавшие хвоинки, в результате чего могут возникнуть серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Путнам добавила, что при выборе елки убедитесь, что она надежно закреплена. Если елка неустойчива, то она может упасть, когда кошка попытается на нее залезть и травмировать себя.

Поэтому если вы не хотите рисковать, что ваш кот залезет на елку, то, вероятно, вам придется поставить ее в комнате с дверью, которую можно закрыть, рекомендует Луз.

"Другой вариант - поставить вокруг елки ограждение, но это сработает только в том случае, если ваша кошка не заинтересована в том, чтобы перепрыгнуть ограждение, чтобы добраться до елки. Вы также можете выбрать маленькую елку, которая не привлекает кошку вертикальным пространством (например, настольную елку)", - подчеркнула эксперт.

Безопасно украшайте елку

Известно, что кошек привлекают висячие и яркие предметы, поэтому перед украшением елки стоит учитывать такие вещи:

Избегайте мишуры и длинных нитей

Путнам рекомендует не украшать елку мишурой и не обвязывать подарки длинными лентами, ведь длинные блестящие нити часто очень соблазнительны для некоторых котов и котят, которые хотят с ними поиграть.

"Кроме того, что они хотят с ними поиграть, они могут захотеть их пожевать или съесть/ Проглатывание таких предметов может вызвать закупорку, что является медицинской чрезвычайной ситуацией", - предупредила Луз.

Не используйте стеклянные или хрупкие украшения

Лучше избегайте вешать хрупкие украшения на нижнюю половину елки. Безопаснее всего размещать их на самом верху, чтобы кошка не сбила их с дерева. Таким образом животное может разбить их и травмировать себя, отметила Путнам.

Используйте веревку вместо крючков

Эксперты советуют не использовать крючки для подвешивания украшений, ведь они могут порезать лапки вашего котика, если он будет с ними играться. Вместо этого Луз советуют подвешивать украшения с помощью веревки, создав петлю в верхней части, за которую их можно подвесить.

