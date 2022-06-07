Самые находчивые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

Русские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны. Военные страны-агрессора могут вернуться домой лишь в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватила Служба безопасности Украины и обнародовала в своем Telegram-канале.

"Самые загадочные из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу", - сообщают в СБУ.

По словам одного из оккупантов, разговор которого был перехвачен, из-за значительного количества тех, кто отказывается воевать, в армии оккупантов значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой лишь в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или же близкого родственника.

"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого вояки не сложился. Но первые 2 - вполне могут произойти. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой – в пакете и в холодильнике", - пошутили в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупантам на Херсонщине разрешили расстреливать гражданских.

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