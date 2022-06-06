Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР".

На блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать гражданских.

Об этом свидетельствует перехваченная Службой безопасности Украины разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР".

Отмечается, что эти мужчины обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительное лицо, без разговоров сжигать... У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, (стрелять - УНИАН) без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "Седой".

А его собеседник уточняет: "...Ага, с твоей стороны вы первые будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что подразделения Сил обороны благодаря контрнаступательным действиям достигли на Херсонщине частичного успеха. Он отметил, что в области противник пытается удерживать занятые рубежи, обустраивает вторую и третью линию обороны.

Позже председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что небольшие победы подразделений ВСУ на Херсонщине дают надежду, что вскоре область будет освобождена от оккупантов.

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