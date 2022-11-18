Несмотря на недовольство, российские чиновники и бизнесмены, вероятно, не намерены предпринимать каких-либо действий.

Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит", к ним пришло понимание того, что война против Украины проиграна.

Как сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, в Кремле, тем не менее, все еще настроены оптимистично.

Близкий к предпринимателям из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина источник издания прогнозирует, что среди элит будет запрос на стабилизацию ситуации.

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"Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию", – отмечает он.

По словам источника, близкого к правительству, среди высокопоставленных чиновников РФ все более разумной кажется позиция представителей "элиты".

В Кремле же, по словам собеседников издания, по-прежнему не собираются завершать войну. Там надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за потребности в энергоносителях. Также в Кремле надеются на резкое изменение политической ситуации в Украине и отставку президента Владимира Зеленского. Политическая верхушка верит, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

По информации СМИ, в отличие от "элит", на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось – "присоединение" региона, не успели "продвинуть" в российской пропаганде. Население принимает официальные объяснения, что регион нужно было оставить. Это подтверждают источники издания и данные социологических исследований.

"Медуза" также отмечает, что среди чиновников региональных правительств и отделений путинской "Единой России" мнения относительно потери Херсона разнятся. Одни говорят, что "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве". Другие отмечают, что они "от Херсона далеко" и говорят, что "начало возникать ощущение чужой войны".

"Раньше "спецоперация" была фоном, который, может быть, даже вызывал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации — это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил… Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас", – отмечает один из региональных чиновников.

Подобные настроения якобы проникают в администрацию президента и правительство, там беспокоятся из-за "полной закрытости высшего руководства страны".

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", – сетует близкий к правительству источник "Медузы".

Вопреки недовольству, уверены источники издания, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина и просто хотят, "чтобы все это скорее закончилось".

Ситуация в Херсонской области

9 ноября, сразу после выборов в Конгресс США, российское военное командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану. В ходе контрнаступления Сил обороны был освобожден весь правый берег Херсонской области. Уже 11 ноября стало известно, что украинские военные зашли в Херсон.

Украинские защитники вышли к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному Крыму.

По мнению западных экспертов, заранее спланированное отступление российских оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине свидетельствует о том, что командование РФ сделало выводы после провала на Харьковщине.

Аналитики Института изучения войны считают, что Вооруженные силы Украины способны сорвать усилия россиян по удержанию своих оборонительных позиций на оккупированном левобережье.

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