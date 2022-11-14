Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Операция по освобождению Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поблагодарил подразделениям Сил обороны за "сверхусилия по освобождению" города.

"Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к победе", - подчеркнул Залужный.

Война в Украине: освобождение Херсона

Украинские защитники 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигирёвка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. Также сегодня, 14 ноября, в Херсоне был официально поднят украинский флаг.

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