Аналитики отметили, что российские оккупанты в захваченной части Херсонщины остаются уязвимыми перед ВСУ.

Вооруженные силы Украины способны сорвать усилия россиян по удержанию своих оборонительных позиций на оккупированной части Херсонской области.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), "украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий в восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий".

По мнению аналитиков, российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату", подобной той, которая была успешно использована украинскими силами для освобождения западной части Херсонской области.

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В ISW выделили несколько основных наземных линий связи, которые проходят через восточную Херсонскую область в другие контролируемые Россией районы на юге Украины: южная трасса Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточная трасса Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

Спутниковые снимки с географической привязкой указывают на то, что российские войска оборудуют оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критически важных линий разграничения, а сообщения в соцсетях указывают на то, что украинские удары уже начали нацеливаться на российские районы сосредоточения и военные объекты на этих маршрутах.

Таким образом, ограниченное количество высококачественных автомобильных дорог и железных дорог в этом районе, особенно тех, что соединяют оккупированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

Это, соответственно, постепенно ухудшит способность россиян продолжать поставки своей группировке в восточной части Херсонщины, а также в других регионах южной Украины.

Освобождение Херсонщины

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

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