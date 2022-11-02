Процесс противостояния между диктатором и его окружением неотвратим, уверен дипломат.

Российский диктатор Владимир Путин превратился в геополитического бандита. Больше не целесообразно ставить знак уравнения между ним и Россией. Российские элиты и силовики осознают это и могут пойти на "персональную перезагрузку" первого лица.

Как заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью OBOZREVATEL, Путин окончательно потерял любые "красные линии" в отношении Украины. В РФ уже сомневаются в том, что "Путин – это Россия".

Силовой блок и российские элиты осознают неотвратимые изменения в РФ и готовятся к решительным действиям.

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"Вопрос в том, как они будут действовать, но в определенный момент действовать они будут, поскольку они теряют Россию, которую они также строили вместе с Путиным. Тогда в России поймут, что персональная перезагрузка – это единственная возможность каким-то образом начать снова разговаривать с Западом", - подытожил он.

Раскол среди российских элит: что известно

По данным британской разведки, владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности. Он больше не отрицает свою причастность к ЧВК.

Пригожин 1 ноября раскритиковал российские элиты, которые живут в "комфортном состоянии". "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет", — заявил "повар Путина".

По словам российского политолога Дмитрия Орешкина в окружении Путина наибольшим влиянием обладает так называемая "партия войны". И чтобы создать для нее противовес, президенту РФ важно сохранить авторитет Шойгу. В результате российские элиты начнут "жрать" друг друга за право управлять на тонущем корабле.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что даже если Путина устранят, то это не будет означать победу в войне. Однако смерть кремлевского диктатора явно сможет ее приблизить.

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