По мнению аналитиков "Института изучения войны", Пригожин сейчас утверждается как политическая сила, используя свою известность и связь с ЧВК "Вагнер".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который пользуется все большой популярностью и утверждается как политическая сила в РФ, подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения Российской Федерации.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), "повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".

В ISW не исключают, что Пригожин из-за своего высокого рейтинга рано или поздно может создать собственную партию. А уже сейчас он стал атаковать местных чиновников. В частности он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело по факту "организации" губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе.

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"Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для еще большего повышения собственной репутации", - говорится в отчете.

В ISW сообщают, что одновременно с атаками на политиков Пригожин объявил о создании "Центра ППК "Вагнера" в Санкт-Петербурге, который откроют 4 ноября

"Он подчеркнул, что не сообщал администрации Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местные власти не являются "достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК "Вагнера", - рассказали в ISW.

"Повар Путин" призвал местных чиновников, у которых есть проблемы с его центром, подать на него в суд и предположил, что создаст новые филиалы, если филиал в Санкт-Петербурге будет успешным.

Стоит обратить внимание, что всю эту деятельность Пригожин развернул, несмотря на то, что ЧВК запрещены законодательством РФ.

Роль Пригожина в РФ

24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Среди тех, кто принял участие в военных действиях на украинской территории оказались боевики ЧВК "Вагнер".

Из-за значительных потерь, "вагнеровцы" начали вербовать к себе заключенных. Так, Евгений Пригожин лично агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима. Тогда он заявил, что воевать пойдут "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных, а также маньяка-каннибала, отбывавшего наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

СМИ называют Пригожина "поваром" президента России Владимира Путина. Ранее УНИАН писал, чт Путин зависит от "вагнеровцев" в боях за Бахмут и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, который продолжает наращивать власть в России.

Кроме того Пригожин продолжает сеять раскол в правительстве РФ, публикуя информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, которые назвали "линией Вагнера".

Что такое "линия Вагнера": справка

По сведениям экспертов, Пригожин хочет, чтобы эта линия обороны защищала границу Белгородской области с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, но не охватывала северную часть Луганской области. Аналитики отметили, что это противоречит обещания российских властей - они утверждали, что смогут "защитить" всю Луганскую область.

Есть и другая версия - "линия Вагнера" будет прикрывать только ту часть Луганской области, которую противник держал под контролем до полномасштабного вторжения в Украину.

22 октября военный обозреватель Денис Попович сообщил, что на направлениях городов Сватово и Кременная Луганской области российские захватчики строят "линию Вагнера" и пытаются контратаковать. Эксперт добавил, что протяженность этой линии составляет приблизительно два километра.

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