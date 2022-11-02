Кадыров, Пригожин и Патрушев преследуют собственные интересы.

Люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина извлекают собственную выгоду из войны в Украине. Все они преследуют персональные интересы, включая финансовое обогащение и наращивание власти. Хотя есть и идейные представители власти, которым хочется возродить СССР.

Об этом в интервью УНИАН рассказал российский журналист Тимур Олевский.

"У них у всех есть свои интересы. У Кадырова — финансовые и сохранить власть и дотации в Чечне. У Пригожина — миллиарды, которые он зарабатывает на продаже русских людей на войну и снабжении армии. Сейчас Пригожин в Белгороде окопы роет и меньше всего думает о том, что они понадобятся — зато отличный господряд. Фантастический бизнес — ты просто копаешь и получаешь миллиард. Патрушев, скорее всего, человек идейный. Ему хочется "переиграть" Советский Союз в том виде, который он себе представлял — если бы КГБ управляло страной, а не ЦК КПСС", — заявил Олевский.

По словам журналиста, у людей из окружения Путина есть собственные локальные интересы. Но все они действуют, как "монолит". Олевский утверждает, что никаких конфликтов между Путиным, Кадыровым, Пригожиным и Шойгу нет.

Они все находятся внутри системы и составляют ее часть. Единственный способ уйти – это умереть или совершить попытку прямого подрыва. Однако никто на это не пойдет, ведь Путин и люди в его окружении слишком тесно связаны друг с другом. При этом каждый из них может ненавидеть соратников.

"Если есть какая-то секта в России могущественная, влиятельная и одновременно дремучая в своих представлениях об устройстве мира, которого они просто боятся и потому так его воспринимают, то это — ФСБ. Почему они дремучие? Они боятся изменений, потому что вменяемые человеческие изменения отрицают их существование. В нормальном мире спецслужбы, в таком виде, в каком существует ФСБ, быть не может", — продолжил Олевский.

Журналист сообщил, что под ФСБ часто подразумевается собирательный образ, куда входит и Главное разведывательное управление РФ. По словам репортера, планы по захвату Украины разрабатывались в ГРУ еще с момента распада СССР.

"Там совершенно своя психология, кланы, сектантство. Там есть люди, которые считают себя избранными. Это тихие спецслужбы, существующие сами для себя, а не для людей. Они потихонечку сходят с ума, а мы сейчас видим результат этого сумасшествия", — подытожил Олевский.

Раскол среди российских элит: что известно

По данным британской разведки, владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности. Он больше не отрицает свою причастность к ЧВК.

Пригожин 1 ноября раскритиковал российские элиты, которые живут в "комфортном состоянии". "Пока дети (элит — ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет", — заявил "повар Путина".

По словам российского политолога Дмитрия Орешкина, в окружении Путина наибольшим влиянием владеет так называемая "партия войны". И чтобы создать для нее противовес, президенту РФ важно сохранить авторитет Шойгу. В результате российские элиты начнут "жрать" друг друга за право руководить на тонущем корабле.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что даже если Путина устранят, то это не будет означать победу в войне. Однако смерть кремлевского диктатора явно сможет ее приблизить.

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