Эксперт уверен, что те, кто решится на свержение Путина, будут настроены более радикально:

Смерть президента России Владимира Путина не будет означать быструю победу Украины в войне, но это будет ускоренная победа.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью программе "Гроші".

"Мне кажется, что будет промежуточное, временное правительство… И временщики, которые могут ликвидировать Путина, могут быть даже более радикальные, чем Путин… Конечно, идеально было бы если бы пришли либерал-демократы и сели бы за стол переговоров с чистого листа. На это и делают упор Соединенные Штаты. Если бы это произошло сегодня, завтра США были бы готовы к переговорам от нашего лица", – отметил он.

Одними из условий, по мнению Жданова, были бы передача ядерного оружия и возвращение украинских территорий.

"При этих условиях санкции снимаются, Россия становится страной третьего мира, как все остальные страны, и не участвует в геополитических процессах", – считает эксперт.

Однако, Жданов думает, что те, кто решится на свержение Путина, будут настроены более радикально:

"И поэтому может быть еще переходный период, попытки радикализировать войну… На мой взгляд, это не сильно отразится на боевых действиях, потому что сил и средств нет, сегодня уже Россия не может радикализировать этот конфликт на линии фронта… Тогда, как правило, выходят на сцену демократы, либералы, которые начинают уже договариваться, идти на компромиссы и объяснять обществу, что по-другому было нельзя. Всё будут валить на Путина".

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