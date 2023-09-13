Очевидцы подумали, что детей похитили преступники, но это сделала их мать.

На Кубани россиянка посадила детей в клетку за плохое поведение.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, женщина заявила, что сыновья плохо вели себя в салоне автомобиля, поэтому она заставила их пересесть в прицеп к собаке.

Ужасную картину с детьми и псом в клетке на движущемся Chevrolet Niva заметили очевидцы на дороге Тимашевск - Гречневая Балка. Люди думали, что мальчиков похитили преступники.

"Полицейским кинули ориентировку. Они остановили авто. "Преступницей" оказалась мать детей. На нее составили протокол за нарушение правил перевозки людей и передали данные семьи в органы по делам детей", - пишет канал.

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Напомним, что в августе на Кубани силовики расправились с двумя бывшими наемниками ЧВК "Вагнер". Их избили до смерти. Тела бывших пригожинских боевиков нашли силовики на берегу реки 5 августа, возле поселка Дедеркой.

Предполагается, что на месте инцидента произошла драка. В расправе над "экс-вагеровцами" подозревают 27-летнего Туркменяна Артема Эдуардовича и 36-летнего Тулумджяна Вартана Размиковича.

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