На Кубани россиянка посадила детей в клетку за плохое поведение.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, женщина заявила, что сыновья плохо вели себя в салоне автомобиля, поэтому она заставила их пересесть в прицеп к собаке.
Ужасную картину с детьми и псом в клетке на движущемся Chevrolet Niva заметили очевидцы на дороге Тимашевск - Гречневая Балка. Люди думали, что мальчиков похитили преступники.
"Полицейским кинули ориентировку. Они остановили авто. "Преступницей" оказалась мать детей. На нее составили протокол за нарушение правил перевозки людей и передали данные семьи в органы по делам детей", - пишет канал.
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Напомним, что в августе на Кубани силовики расправились с двумя бывшими наемниками ЧВК "Вагнер". Их избили до смерти. Тела бывших пригожинских боевиков нашли силовики на берегу реки 5 августа, возле поселка Дедеркой.
Предполагается, что на месте инцидента произошла драка. В расправе над "экс-вагеровцами" подозревают 27-летнего Туркменяна Артема Эдуардовича и 36-летнего Тулумджяна Вартана Размиковича.