Проводивший операцию врач сказал, что с его пациентом не произошло «ничего такого».

В Томске пациент клиники Сибирского госмедуниверситета вышел из наркоза после урологической операции с переломанной ключицей и ссадинами на лице.

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Как сообщает «Подъём», в больнице пострадавшему по имени Роман так и не пояснили, что произошло. Родные парня подали заявление в полицию.

«Сначала я не чувствовал боли, почувствовал, когда попытался повернуться на бок. Вызвал врача — меня увезли в рентген кабинет, где сказали, что это оскольчатый перелом акромиального конца ключицы. Вызвали скорую, т. к. в больнице нет травматологического отделения. Меня увезли и положили в палату, а несколько часов назад вставили пластину.

Я спрашивал, что произошло, но все говорят, что их в этот момент там не было и они не в курсе. Мама приезжала из другого города, чтобы узнать, что произошло, но ей тоже сказали, что ничего не знают. Мама подала заявление в полицию. Если понадобится, будет подано и в прокуратуру», - рассказал пострадавший.

Отмечается что плановую операцию Роману проводил врач-уролог Джамшед Ахмедов. На вопрос журналистов о том, что случилось с пациентом, он ответил: «Ничё такого».

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Автор: Дмитрий Захаров