Мужчина заявлял, что российская армия "за два часа" возьмет Таллинн, а он будет встречать захватчиков с объятиями.

Эстонская полиция задержала 50-летнего россиянина из Нарвы, который призвал Россию оккупировать Таллинн.

Об этом сообщает Delfi.

Мужчина задержан по обвинению в разжигании ненависти в видеороликах, а также поддержке и оправдании международного преступления.

"В отношении него начато следствие. Наказание будет определено в ходе производства", - рассказали правоохранители.

Полицейские подчеркнули, что, находясь в Эстонии, необходимо соблюдать местные законы, а тем, кто не желает это делать, оставаться в Эстонии не стоит.

"Полиция занимает жесткую позицию относительно любого призыва, угрожающего безопасности эстонского народа и общественного порядка. Для этого мы и предотвращаем потенциальные угрозы и, при необходимости, привлекаем к ответственности тех, кто угрожает безопасности других", - говорится в заявлении правоохранителей.

Накануне мужчина выложил в соцсетях видеоролик. Россиянин, держа за спиной триколор, возмущался сносом советского памятника танку Т-34 и быстро перешел на оскорбления.

В конце он заявил, что российская армия "за два часа" возьмет Таллинн, а он будет встречать захватчиков с объятиями.

Снос памятника танку Т-34 сопровождался малочисленными протестами приезжих россиян и активно освещался кремлевскими пропагандистами.

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