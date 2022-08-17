Житель Нарвы сказал, что "за два часа" армия РФ возьмет Таллин, а он будет встречать захватчиков с объятиями.

В сети появилось видео, на котором россиянин из эстонского города Нарва приглашает рашистов оккупировать Эстонию.

Мужчина записал видео под мелодию гимна россии, а также рядом поставил триколор страны-террориста. Он выразил возмущение, что власти Эстонии демонтировали советский памятник танку Т-34. Рашист призвал к мести: он побуждает россиян отвечать вандализмом на действия Эстонии и так же уничтожать "фашистские монументы Эстонии".

Мужчина назвал Эстонию "натовской проституткой" и "марионеткой пендосов". Далее он кричал "Виват путин" и начал угрожать, что российская армия завоюет Эстонию. Житель Нарвы в конце концов сказал, что "за два часа" армия РФ возьмет Таллин, а он будет встречать захватчиков с объятиями.

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