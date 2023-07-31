Все происходило в частном доме, где вместе с насильником проживала его мать.

В Челябинской области России мужчина в течение 14 лет держал в плену молодую женщину и время от времени насиловал. На днях ей удалось сбежать, сообщает издание Baza.

Девушка была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет. Тогда она познакомилась на железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним (на тот момент) мужчиной, который пригласил ее к себе домой в поселок Смолино.

Там, угрожая ножом, мужчина закрыл девушку в отдельной комнате своего дома, повесил решетки на окна и повесил навесной замок на дверь. Следующие 14 лет женщина прожила в этой комнате, где похититель периодически насиловал ее под угрозой убийства.

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Сбежать женщине помог случай и любовь похитителя к бутылке.

"Мужчина долго и много пил и в один из дней он начал вести себя слишком агрессивно. В итоге его мать (она проживала в том же доме) вызвала бригаду скорой помощи. Скорая госпитализировала Владимира в больницу. При этом, мужчина забыл закрыть дверь в комнату на замок. Оставшись одна в доме Екатерина сбежала", – пишет Baza.

Сейчас российские полицейские расследуют это дело по статье о похищении человека.

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