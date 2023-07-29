Детей 9 и 10 лет хотят допросить о том, как их мать недовольна войной.

В Архангельской области Следственный комитет вызвал на допрос двух детей 9 и 10 лет по делу, открытому против их матери за "дискредитацию армии". Об этом пишет российское оппозиционное издание "Сота".

Как рассказала журналистам сама же подозреваемая, в минувшую пятницу следователь вручил ей три повестки о вызове на допрос: ее самой как подозреваемой, а также ее детей как свидетелей – 9-летней дочери и 10-летнего сына. Женщина также получила копию постановления суда об обыске в её квартире, но следственные действия пока не проводились.

Отмечается, что семья проживает в закрытом городе Мирный – возле него находится космодром "Плесецк" и несколько воинских частей. В сентябре 2022 года женщину привлекали к административной ответственности за антивоенные посты во "ВКонтакте".

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Репрессии в России

На фоне войны против Украины в России действует жесткая цензура и репрессии против несогласных. Так, за протестные поджоги военкоматов, даже если все закончилось поврежденным паркетом, в России начали давать огромные тюремные сроки – больше, чем за жестокие убийства.

К выражению недовольства в словесной форме российские власти относятся не менее агрессивно. Вопиющий случай произошел в марте в Тульской области. Там спецназ взял штурмом квартиру старика, который писал антивоенные посты в соцсетях.

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