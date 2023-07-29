Из-за игрушки в магазин, в частности, вызывали ФСБ.

В российском поселке Селенгинск (республика Бурятия) из-за игрушечной овечи в украинском национальном костюме эвакуировали магазин "Карина".

Игрушку на улице нашла 37-летняя местная жительница, отнесла в магазин и опубликовала фото "украинской" овечки в группе населенного пункта в мессенджере в Viber, чтобы найти ее владельца, сообщает "Осторожно, новости" в Telegram.

"Овечку посчитали подозрительной, магазин эвакуировали, на место вызвали ФСБ (Федеральная служба безопасности - Ред.) и ОМОН (отряд мобильный особого назначения - Ред.). Взрывчатки или других опасных веществ в овечке не нашли", - отмечается на канале.

Видео дня

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

В октябре прошлого года в Краснодаре произошла такая же история с игрушечной овечкой. Тогда игрушка тоже не представляла никакой угрозы.

Стоит отметить, что на фоне полномасштабной войны с Украиной в РФ не раз появлялась информация о панических действиях населения, в том числе на фоне угрозы атаки беспилотниками. В частности, люди не раз сообщали об опасности даже тогда, когда ее не было. Например, в мае журналисты узнали, что жительница Москвы спутала детское автокресло с дроном и вызвала полицию.

Вас также могут заинтересовать новости: