Россияне устроили "перформанс" для спутника, хотя участников пришлось искать.

Россияне решили "отомстить" за удары по авиабазе в Энгельсе, устроив перформанс для спутника. Впрочем, большинство российских военных отказались в этом участвовать.

Как сообщает СтратКом ВСУ в Telegram, русские знали, когда над базой "Энгельс" пролетит спутник, поэтому выстроились на взлетной полосе в форме надписи "Смерть нацистам", но есть нюанс.

"По старой доброй советской традиции перед данным действом конечно должна была бы быть репетиция. И эта репетиция была. И была она не один раз. Почему? Все просто. Для первой репетиции оказалось мало личного состава, так как часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе опасаясь нанесения по ней удара. Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав с расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долговременное построение бравыми "патриотическими речами", пугалками о "нацыстах" и победным "спичем" в конце", - заявили в СтратКоме.

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Во время "репетиций" личный состав мерз на холодном ветру при -5 градусов Цельсия. Как отметили в СтратКоме, остается только констатировать факт, что "шизофрения и любовь к "сгноению личного состава на плацу, были есть и останутся приоритетными способами воздействия на личный состав".

Атаки на российские авиабазы

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали". В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрывы на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "бавовны" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

Кроме того, аналитики Института изучения войны предполагают, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы.

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