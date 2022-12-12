Опыт пилотирования, который имел ликвидированный россиянин, стоит нескольких миллионов долларов.

В результате удачной атаки неизвестных дронов на аэродром российской авиации "Дягилево" под Рязанью было ликвидировано майора Евгения Навлютова - пилота стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщают российские пропагандисты, Навлютов был одним из погибших в результате атаки на авиабазу. Именно этот пилот запускал ракеты на мирные города Украины.

Опыт, который имел Навлютов, пилоты приобретают на протяжении нескольких десятилетий. Он стоит нескольких миллионов долларов. Именно поэтому потеря пилота такого уровня - большой удар для российской авиации.

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Атаки на российские авиабазы

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали". В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрывы на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "хлопка" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

Кроме того, аналитики Института изучения войны предполагают, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы.

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