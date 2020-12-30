Такие меры объясняют "предотвращением угроз национальной безопасности".

В России предлагают ввести штрафы до миллиона рублей за использование иностранных спутниковых сетей связи, в том числе и StarLink, которую развивает Илон Маск.

Читайте такжеА как тебе такое, Илон Маск: россияне сделали свой Cybertruck (фото)Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, пишет ТВ Дождь.

Отмечается, что штрафовать предлагают только должностных (от 10 до 30 тысяч рублей) и юридических лиц (от 500 тысяч до миллиона рублей).

В пояснительной записке такие меры объясняются «предотвращением угроз национальной безопасности и обеспечению деятельности системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)».

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Автор: УНИАН