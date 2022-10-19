Как только ВСУ начнут освобождать крупные города, общественное мнение в России поменяется, отметил российский оппозиционер.

Массовые и далеко не мирные протесты в России могут начаться только после того, когда в РФ расколются местные элиты.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Люди сейчас понимают, что любые протесты ни к каким результатам не приведут, а создадут только риск. Но ситуация будет меняться ровно пропорционально тому, как будет меняться положение дел на фронте. Как только ВСУ начнут освобождать крупные города, оккупированные территории, тогда в обществе возникнет понимание того, что Путин терпит военное поражение", – заявил он.

Гудков прогнозирует, что при таких условиях в РФ поменяется общественное мнение, уровень поддержки Путина значительно снизится, и часть элит России решат, что дворцовый переворот – лучший вариант.

"Когда элиты расколются, мы увидим массовые протесты, может быть, они будут радикальными. Путин всех приучил еще к тому, что бессмысленно выходить с табличками. Здесь никакие мирные протесты не работают… Если мы увидим протесты, они будут далеко не мирными", – уверен оппозиционер.

Режим Путина слабеет: что сейчас происходит в России

По словам российского оппозиционера Геннадия Гудкова, в РФ начинается раскол элит по линии генералов, и россияне массово меняют свое мнение о войне против Украины.

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков ранее заявлял, что 9 из 10 человек в элитах России против войны, но никто не решился остановить Путина.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж отмечал, что поражения россиян на Украине стали сигналом для российских элит. Они уже ищут варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.