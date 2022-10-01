Российский политик Геннадий Гудков: Элиты Путина ненавидят и уже устранили бы, если бы могли дотянуться

Российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в интервью УНИАН рассказал о вступлении Украины в НАТО, вероятности ядерной войны, смерти Путина, а также о том, на сколько продлится война с учетом объявленной мобилизации в РФ.

Геннадий Владимирович, вы не только политик, но и полковник ФСБ в отставке. Означает ли это автоматически, что вы знаете намного больше рядового политика-оппозиционера в России?

Не знаю. Не буду врать, это было давно.

Я надеюсь, как и многие наши зрители, что мы сейчас пройдемся по всем кулуарным тайнам, и докажем в очередной раз, что конспирология - это все-таки царица наук. Давайте начнем о главном представлении, которое сегодня разыграли в Кремле. Путин объявил об очередной аннексии, на этот раз - четырех областей Украины. В чем главная цель? Запад не расценит это как священный поход России за свои земли. Россиянам тоже сложно будет продать эту идею, они сейчас заняты спасением от мобилизации. Какие цели? Можно ли их назвать? И есть ли они вообще кроме амбиций и каких-то навязчивых состояний российского президента, как вы думаете?

Не обольщайтесь, у Путина сейчас не так много амбиций и завиральных идей. Он сейчас спасает свою шкуру, потому что он прекрасно понимает, что война если еще не проиграна, то будет проиграна. И первые черные лебеди его поражения уже пролетели. У него есть абсолютно четкий прагматичный циничный кровавый план. Он создает условия для будущего ядерного шантажа. Вот что он сейчас делает… Эти референдумы, присоединения, торжественные заклинания с трибуны, обвинение США в геноциде индейцев и мексиканцев, кого-то там еще он привел …

Он любит манипулировать, манкировать историей. Я не думаю, что даже нужно обращать на все это.

Это все для отвода глаз. Путин - патологический формалист. У него есть патология, особенность характера, души. На каждое дерьмо, на каждое преступление, на каждую подлость должна быть бумажка. Кстати говоря, Сталин был такой же. Ни одного расстрела, ссылки в лагеря или убийства не было без какой-то бумажки. Путин в этом смысле очень сильно на него похож, поэтому ему нужны формальные бумажки о "референдуме", "голосовании", каком-то решении. Воодушевление Думы и Совета Федерации, проголосовавших за присоединение захваченных оккупированных территорий.

Появилась такая ядовитая шутка в соцсетях: "Ну что, украинцы, понимаете как мы все эти годы выбирали Путина?" Ведь там же какие результаты голосования? Явка бешеная, 90-95% проголосовали за вхождение в Россию. Вот как у нас проходят эти выборы, вот как у нас узурпировано пространство, и как мы не можем и не могли с определенного времени выходить на улицу. Потому что это было все равно, что идти на плаху.

Мы видим сплошную фальсификацию, липу, но Путину нужна формальная бумажка, чтобы прикрыть улики преступления.

И теперь он будет грозить всем миру доктриной. Он уже начал намекать. А доктрина готова, Патрушев ее написал специально. И если вдруг на Россию кто нападает, если создают угрозу ее существованию, экзистенциональную угрозу, Россия может применить ядерное оружие. И вот сейчас этот безумец в Кремле будет шантажировать мир ядерным ударом.

Пойдет ли Путин на ядерный холокост

По вашим ощущениям, бряцание ядерным арсеналом – это просто угрозы, или все-таки реальная вероятность?

Если бы Путин мог сейчас безнаказанно применить ядерное оружие, я вас уверяю, он давно бы его применил. Все, что его сейчас держит - это страх собственной смерти, которая ему обещана совершенно твердо и точно Соединенными Штатами Америки, Великобританией, и даже Китаем. Китай, конечно, не будет бить ядерными ударами по России, но соответствующие шаги он предпримет. И он совершенно четко объявил: "Не смей!"

Вы думаете, что Путин понимает, что он уже на грани той красной черты, за которой ему светит судьба даже не Милошевича, а Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи? Есть у него это понимание, как вы думаете?

Я надеюсь. Сейчас очень важно поддерживать в нем эту мысль постоянными предупреждениями и жесткими действиями, потому что на него ничего другое не действует. Путин сейчас понимает только силу. Все эти звонки Макрона, все эти какие-то призывы, какие-то попытки воспринимаются им как пораженчество и слабость. Никак иначе.

Путин понимает, что перед ним очень скоро может встать дилемма применять или не применять ядерное оружие. Конечно, он до конца будет использовать инструмент ядерного шантажа. Для этого вся эта возня. Пока он этого делать не будет. Он сейчас поддерживает на фронте статус-кво и может затянуть его на бесконечно долгое время, бросая в топку войны все новое и новое пушечное мясо.

И пока он бросает в топку войны это пушечное мясо, вероятность ядерного удара - несущественна.

Она, конечно, в его больной голове и в больном воображении существует и прорабатывается, но не сейчас. Потому что сейчас нет серьезного контрнаступления, еще нет ощущения безнадеги и тотального военного поражения, которое наступит позже. Поэтому мы можем с вами временно спокойно вздохнуть. Что будет дальше - знает Господь Бог. Но у меня нет с ним связи телефонной прямой, поэтому я не могу сказать точно до какого уровня маразма, глупости, цинизма и самоубийства может дойти Путин.

Могилизация затянет войну минимум на полгода

Сколько может протянуться эта ремиссия, это затягивание ситуации на фронте с учетом того, какими темпами идет "могилизация" в России и с учетом темпов поставки нам западного оружия?

Вы знаете, я делал прогноз. Но я полагал, что безумие у него не до такой степени, что он объявит всеобщую мобилизацию. А мобилизация всеобщая на самом деле. "Частичная" - это просто жалкое оправдание. И, конечно, это очень сильно негативно отразилось на поддержке Путина среди вот этой быдловатой части населения, которая заражена вирусом великодержавного шовинизма.

И которая все эти последние десятилетия молча принимала это квазигосударственное правление этого диктатора.

Она вообще не способна никак по-другому воспринимать. Это болото, но агрессивное болото.

Если мы говорили до мобилизации, я бы сказал, что все до апреля-мая закончится, но бросание новых людей в бой способно продлить войну еще как минимум на полгода.

Даже взять и арифметически посчитать: у нас армии, которая вторглась в Украину, с учетом домобилизации коммерческой, — 200-230 тысяч. Для того чтобы вывести из строя, перемолоть и сделать ее положение отчаянным, Украине потребовалось 7 месяцев. Предположим, что тот контингент, который сейчас бросается в бой, в два раза менее боеспособный чем тот, который уже воюет. Но даже если туда брошено 300 тысяч, а это возможно, к сожалению, это нужно столько же, сколько нужно было для 150 тысяч ранее. Вы понимаете, это может затянуться даже на год.

Да, но за это время могут еще пару сотен тысяч принудительно мобилизировать.

Да. На что рассчитывает Путин? Затягивая войну, он рассчитывает на изменения, которые могут произойти в западной коалиции. Он рассчитывает на то, что иссякнет терпение украинского народа, который находится под бомбежками, под ракетными обстрелами, у которого гибнут дети, гибнут женщины, гибнут просто люди, гибнут мирные, гибнут военные на полях сражений. И Путин надеется, что терпения Украины, мужества и стойкости не хватит. Он надеется, что все таки могут произойти какие-то перемены, которые мы сейчас с вами предсказать не можем.

Можем ли мы сейчас трактовать новости о подаче заявке на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре намеком НАТО России и Путину на то, что "Вы доиграетесь. Скоро и наши солдаты (по терминологии Путина) будут мочить вас в сортирах"?

Очень бы хотелось, чтобы была такая реакция НАТО. Только я все время привык заземлять наши мечты и желания. Я не уверен, что НАТО сейчас может так жестко и резко ответить. Он какую-то возьмет паузу, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Потому что НАТО ведет себя твердо, но не провоцирует Путина на какие-то безумные действия.

И Столтенберг занимает такую позицию, и лидеры ведущих стран НАТО тоже себя ведут довольно сдержанно. На мой взгляд НАТО и США занимают такую сдержанную сбалансированную позицию, но позицию силы. И я считаю, что это сейчас правильно. Путин - абсолютный циник. Поэтому не надо им давать лишние аргументы и нагнетать эмоциональную ситуацию.

Он же мечтает о мирном процессе, но на условиях, когда 20% территории Украины будут захвачены и оккупированы. Он же хочет всех посадить за стол и начать торговаться, чтоб с ним торговались: "Видите, какой я великий, весь мир ко мне приехал и со мной торгуется. Я вот такой-сякой, а они боятся со мной воевать".

У него же мечта сказать это, если вдруг начнутся переговоры. Поэтому он сам является генератором этих идиотских кровавых идей. Нет никого, кто на него давит. Он сам выступает на самых радикальных, самых жестоких, бессмысленных и кровавых позициях. Путин - главный военный преступник этой войны. И главный инициатор.

Путина ненавидят уже и его собственные элиты

Сейчас появились предпосылки на бунт регионов. Понятное дело, что для того, чтобы революция победила, нужно чтобы столица вышла на протест. Но регионы сейчас могут проснуться? Если да, то на какие можно делать ставку?

Регионы могут проснуться, но недостаточно сейчас предпосылок, чтобы они пошли по цепной реакции. Регионы могут выступить только детонаторами, но они не могут привести к смене режима. Если они выступят детонаторами этого процесса, и начнется цепная реакция одного региона за другим, тогда да, и в Москве может вспыхнуть какая-то революция, которая лишит Путина жизни или отстранит его от власти.

Да, элита сейчас ненавидит Путина. Как региональная, так и московская. Но не в этом дело. Дело в том, что от этой ненависти до устранения вождя - огромная дистанция. И будет ли она пройдена? Мы с вами не знаем и не можем закладываться на этот вариант как на реальный.

Было несколько покушений, но Гитлер остался жив. Было много попыток устранить Фиделя Кастро, но он умер своей смертью. Но мы с вами не можем четко просчитать вероятность этого события. Это невозможно. Предпосылки, как я уже сказал, есть. Но от предпосылок до реализации - огромная дистанция, и она может быть никогда не пройдена.

Элита, в отличие от народа, настолько хорошо понимает что происходит, что давно уже Путина ненавидит. Она понимает, что ее лишили будущего. Ее лишили даже и настоящего. Ее и ее семей могут лишить жизни и прочего. Они это хорошо понимают, в отличие от народа, который прозреет только тогда, когда либо ядерный гриб увидит, либо когда им по телевизору объявят, что Путина больше нет у власти.

Конечно, движение сверху представляется мне предпочтительнее, но более вероятно на сегодняшний день движение снизу. Но могут быть обстоятельства, которые сделают это движение невозможным.

Насколько опасно создание российской военной группировки в Беларуси на границе с Россией?

Гипотетически это может быть, и повторение атаки на Киев. Практически, мне кажется, Путину сейчас не до этого. Ему будет важнее удержать этот статус-кво, который сложился на большой линии фронта. Мне кажется, этот южный коридор для него сейчас важнее. Он сейчас будет говорить: "Мы прорубили коридор, Крым наш" и так далее.

Лукашенко понимает, что надо будет как-то потом выживать дальше. Он, конечно, будет сосать с Путина деньги, что-то ему обещая и сдавая страну в аренду, потому что у него своих денег нет. Он же сдал сейчас Беларусь в аренду России. Поэтому он будет так и дальше продолжать. Но я думаю, что непосредственно в боевое столкновение вооруженные силы и силовые структуры Беларуси с Украиной не войдут. Уже не войдут. И россиянам никакого смысла нет начинать снова, получать по морде от украинской армии, которая сейчас все-таки получает все больше и больше оружия, опыта, поддержки. Я не знаю, кто в окружении Путина готов взять ответственность за новый штурм Киева.

Диана Шароди