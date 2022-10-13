Окружение президента РФ даже рассматривает перспективы его физического устранения.

Поражения россиян на Украине стали сигналом для элит. Они уже ищут варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, элиты предлагают две основные темы переговоров:

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обустройство России. Они предлагают взамен стабильную РФ, которая контролирует ядерное оружие, но без Путина;

действия по устранению Путина. Это политическая отставка, отставка из-за болезни или более радикальные действия.

"Думаю, в ближайшие недели этого не произойдет (отставка Путина - УНИАН), потому что Путин еще имеет рычаги комплексного контроля. Но когда мы будем проводить не просто военные операции тактического уровня, например, на Луганск, Херсон, а речь пойдет о системных провалах Путина и режима, например, будет освобожден Херсон, мы начнем мощные наступательные операции в направлении Крыма, параллельно рухнет фронт и на востоке – тогда реальность устранение Путина значительно возрастет", - отметил Маломуж.

В то же время он добавил, что конец режима Путина возможен в перспективе. При положительном сценарии - это произойдет через полтора-два месяца.

"Тенденции относительно наших побед будут нарастать, пока враг не подготовил резервы. Это может произойти за месяц, поэтому для нас важно мобилизовать все силы и средства, разработать эффективные наступательные операции", - спрогнозировал он.

Маломуж добавил, что, получив новейшее вооружение и технику от западных партнеров – HIMARS, ракетные средства, бронетанковые средства, САУ, системы противовоздушной и противоракетной обороны, – украинская армия создаст предпосылки стратегических наступательных операций. По предположениям генерала, в течение 2-3 недель Украина сможет получить эти средства, сформировать дальнейшую концепцию действий и проводить активные наступательные операции тактического, а возможно, и стратегического уровня.

"И здесь уже предпосылок для смены режима в России будет больше. Все увидят, что Путин настолько ослаб, что терпит уже стратегическое поражение. При этом спецслужбы ему уже не помогут, потому что они сами не будут уверены в нем и искать варианты своего спасения – переговоры с элитами и другими представителями", - резюмировал Маломуж

Путин боится устранения

В СМИ время от времени появляется информация о двойниках президента РФ Владимира Путина. Люди часто замечали изменения на лице и в его поведении, а иногда даже в его росте.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников выполняют оперативные функции.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента России Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Также в украинской разведке допустили, что в последнее время того человека, которого привыкли называть Владимиром Путиным, по телевизору не показывают.

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