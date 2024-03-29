Студентов пригрозили сажать в тюрьму за любые проявления "русофобии".

В Московском государственном университете (МГУ) конец учебной недели ознаменовался конференцией "Геноцид", в которой студентам отожествили войну против Украины с сатанизмом.

Звездой спича стал российский режиссер Никита Михалков, отмечает "Гроза". Студентам включили фрагмент его программы "Бесогон", заставив выслушать от него следующее:

"Общество, часть которого проливает кровь, воюет не только за свою страну, а воюет за человеческое существование, воюет против сатанизма глобально, а другая часть либо не знает про это, либо не хочет знать про это, либо мешает тем, кто проливает кровь, саботирует".

Соответствующая фраза подавалась с идеей о том, что россияне не должны проявлять "русофобию". То есть не должны критиковать Путина, войну против Украины, политику режима - все это в РФ расцениваются как диссертация и фейки, за которые может грозить тюрьма.

Об этом на конференции напомнила депутат Госдумы Ирина Яровая. Она рассказала студентам МГУ о том, что в РФ готовят закон об ответственности за "русофобию". На мероприятии также лично присутствовал Михалков, глава Минюста РФ Константин Чуйченко, руководитель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и другая плеяда деятелей, поддерживающих взгляды Путина.

РосСМИ отмечает, что в честь лекции "о сатанизме" студентов освободили от пар. Преподаватели МГУ агитировали, что на конференции нужно быть в обязательном порядке. Об этом говорится в скриншоте, которым поделился один из студентов. "Группы садятся рядом, старосты готовят списки явки", - в таком формате молодежь собирали к Михалкову.

Никита Михалков - путинист, доживающий года "при смерти"

В России режиссер Никита Михалков, невзирая на свои творческие достижения, дискредитировал себя полусумасшедшей риторикой об Украине. В частности, он говорил, что в Украине нужно вытравить в людях "сатанизм" и "мерзость".

Также Михалков рассказывал, что Россия обеспечила украинцев деньгами и газом, а они сами довели свою страну "до ручки". "Мы дали вам все - свободу, газ. Вы за него платите", - говорил он в 2023 году.

Из-за таких заявлений Михалков останется в памяти многих не как "оскаровский режиссер", а как человек, оправдывающий действия Путина. Сейчас режиссеру 78 лет, в январе 2023 году он тяжело перенес коронавирус, попав в реанимацию. Также его госпитализировали в Москве прошлым летом с жалобами на сердце.

Вас также могут заинтересовать новости: