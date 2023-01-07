Его перевели в реанимацию.

Российский режиссер Никита Михалков несколько дней назад попал в больницу с осложнениями коронавируса. Сейчас его состояние резко ухудшилось, из-за чего его перевели в реанимацию.

Как сообщают росСМИ, у него выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и интоксикационный синдром. Известно, что Михалкову стало плохо за несколько дней до госпитализации.

После того, как Михалков попал в больницу, на связь вышла его жена и попросила не нервничать.

Видео дня

Кто такой Никита Михалков

Никита Михалков - российский режиссер, снявший такие ленты как "Свой среди чужих", "Чужой среди своих", "Очи чёрные", "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник".

Также он является номинантом на премию "Оскар" и обладателем "Золотого льва".

Никита Михалков и его позиция по войне в Украине

Михалков неоднократно говорил, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, чтобы спасти себя от нападения Запада.

Он уверен, что Украина в заговоре с Европой и Америкой готовила нападение на Россию больше 30 лет. Именно поэтому Российская Федерация якобы приняла решение защищать своих граждан с помощью большой войны в Украине.

Стоит отметить, что Никита Михалков открыто называет войну войной, не употребляя слово "спецоперация", как это делает кровавый диктатор Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: