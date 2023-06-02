Российский кинорежиссер попал в больницу в пятницу, 2 июня.

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков, который поддержал кровавый режим Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. РосСМИ сообщают, что его госпитализировали в одну из московских клиник с жалобами на нарушения работы сердца и одышку.

Отметим, что у режиссера проблемы с сердцем уже давно. В начале 2023 года его уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тогда к проблемам с легкими прибавилось еще повышенное давление и боли в сердце. Состояние драматурга было очень критическим.

Кто такой Никита Михалков

Никита Михалков - российский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Он является одной из наиболее известных и влиятельных фигур в современной российской кинематографии. Михалков получил несколько престижных наград за свою работу, включая Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале за свой фильм "Утомленные солнцем" в 1994 году, а также Оскар в категории "Лучший иностранный фильм" в 1995 году.

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Кроме своей кинематографической деятельности, Михалков является публичным деятелем и общественным деятелем, выступает за защиту традиционных ценностей и культурного наследия России. Режиссер поддерживает кровавую политику диктатора Владимира Путина и выступает за проведение так называемой "спецоперации" - так в РФ называют войну.

Ранее УНИАН писал, что состояние режиссера Никиты Михалкова резко ухудшилось.

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